Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem stärksten Handelstag des Jahres am Donnerstag, setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch zum Wochenschluss seine Erfolgssträhne fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus as & Burkhardt.



Diese Entwicklung spiegele sich vor allem in der erneuten Aufwärtskurslücke (14.157 zu 14.172 Punkte) wider. Apropos Erfolgsserie: Auf Wochenbasis stehe inzwischen die sechste weiße Kerze in Folge zu Buche - und was für eine! Mit dem dynamischen "weißen Block" der abgelaufenen Woche habe das Aktienbarometer den zuletzt immer wieder diskutierten Kreuzwiderstand aus den Glättungslinien der letzten 200 bzw. 38 Wochen (akt. bei 13.375/13.493 Punkten), dem ehemaligen Abwärtstrend seit Jahresbeginn sowie verschiedenen horizontalen Barrieren regelrecht pulverisiert. Der beschriebene Ausbruch werde dabei durch ein bemerkenswertes Signal bestätigt: Regelmäßig analysieren wir an dieser Stelle die 160 Einzeltitel aus DAX, MDAX und SDAX anhand von insgesamt sieben verschiedener Indikatoren. Daraus würden eine "Marktbreitekennziffer" aller deutschen Standardwerte ermitteln Erstmals in diesem Jahr signalisiere diese "grünes Licht" - erstmals in 2022 befinden sich die deutschen "blue chips" in einem Aufwärtstrend! Die dynamische Verbesserung der letzten zwei Wochen lasse zudem auf einen sog. Marktbreiteimpuls hoffen.

(14.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >