Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Verfallstermin hat in der Vergangenheit die Börsenstimmung schon des Öfteren gedreht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Möglicherweise auch dieses Mal? Charttechnisch sei die "reversal"-Kerze vom vergangenen Donnerstag eine ganz besondere: Nicht nur, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erstmals die Marke von 17.000 Punkten überboten habe, sondern es stehe auch ein massives "bearish engulfing" zu Buche. Begleitet werde diese Candlestick-Wendeformation von sehr hohen Umsätzen - auch schon vor dem eigentlichen Verfallstermin am Freitag. Gestern seien die deutschen Standardwerte dann unter das Tagestief vom Donnertag (16.670 Punkte) gerutscht. Diverse Indikatoren würden diese Weichenstellung mit neuen Ausstiegssignalen quittieren. Hervorheben möchten die Analysten das negative Schnittmuster seitens des trendfolgenden MACD sowie den RSI. Der Oszillator notiere schon seit Wochen im überkauften Terrain und drohe nun vom höchsten Niveau seit November 2017 ein Ausstiegssignal zu generieren. Da auch das Sentiment recht euphorisch sei, dürfte der DAX seine Dynamik der letzten Wochen nicht aufrechterhalten können. Die alten Ausbruchsmarken in Form der Hochpunkte der letzten drei Jahre bei rund 16.500/16.300 Punkten würden zukünftig einen ersten wichtigen Rückzugsbereich definieren. (19.12.2023/ac/a/m)

