Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Für die 160 deutschen Standardwerte aus DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) führen wir jede Woche eigene Berechnungen bzw. Auswertungen zum Thema Marktbreite durch, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Trotz neuem DAX-Verlaufstief (14.630 Punkte) habe sich die grundsätzliche Marktverfassung - gemessen an den sieben von den Analysten betrachteten Indikatoren - in der vergangenen Woche sogar leicht verbessert. Es liege also eine positive Divergenz vor, was gegenwärtig für einen ersten Hoffnungsschimmer sorge. Für eine echte Stabilisierung müsste der DAX aber zumindest die horizontalen Barrieren bei 14.800 Punkten zurückerobern. Für den noch besseren charttechnischen Signalgeber würden die Analysten ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 14.936/14.985 Punkten halten. Schließlich habe dieses Gap die Erholung der letzten Woche ausgebremst und dann wäre zudem das alte Verlaufstief bei 14.948 Punkten zurückerobert. Ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 14.630 Punkten schiebe dagegen eine Aktivierung des diskutierten Erholungstriggers auf die lange Bank. Vielmehr müssten Anleger dann eine Belastungsprobe des März-Tiefs (14.458 Punkte) einkalkulieren. Auf diesem Niveau wäre nicht zuletzt das rechnerische Abschlagspotenzial aus der vorangegangenen Topbildung ausgeschöpft. (31.10.2023/ac/a/m)

