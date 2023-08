Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Atempause seit Anfang August kommt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht gänzlich überraschend und passt zudem bestens in die saisonale Landschaft - die klassische Sommerdelle eben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für Anleger gehe es deshalb vor allem darum, die wichtigsten Haltemarken zu identifizieren. Mit dem Tief von vorgestern (15.703 Punkte) habe das Aktienbarometer das August-Low (15.706 Punkte) nochmals bestätigt. Knapp darunter definiere das untere Bollinger Band (akt. bei 15.620 Punkten) zusammen mit verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 15.600 Punkten einen weiteren Rückzugsbereich. Danach bilde das Juli-Tief (15.456 Punkte) die nächste elementar wichtige Bastion. Das zuletzt genannte Level bei 15.456 Punkten stecke sogar die entscheidende Schaltstelle ab, denn bei einem Abgleiten unter dieses Level schlage die aktuelle Seitwärtsphase in eine Topbildung um. (17.08.2023/ac/a/m)

