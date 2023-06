Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern zunächst einen ruhigen Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Erst gegen Ende der Handelssitzung hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt und für eine Hoch-Tief-Spanne von 190 Punkten gesorgt. Zuvor habe es dennoch für ein neues Bewegungshoch gereicht und damit für ein Hineinlaufen in die Abwärtskurslücke vom 24. Mai (obere Gapkante bei 16.144 Punkten). Vor allem dank des jüngsten "Hammer"-Umkehrmusters auf Wochenbasis sowie des Ausbruchs beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten die deutschen Standardwerte das alte Allzeithoch (16.290 Punkte) bzw. das jüngste Rekordlevel (16.332 Punkte) weiter im Blick. Auf der Unterseite markiere indes das Aufwärtsgap vom vergangenen Freitag (15.923/15.863 Punkten) eine erste wichtige Haltezone. Von strategischer Bedeutung sei aber erst der Rückzugsbereich bei 15.700/15.600 Punkten. Hier habe der DAX in den letzten Wochen immer wieder wichtig Tiefpunkte ausgeprägt. So jüngst auch das Tief der o. g. "Hammer-Kerze" auf Wochenbasis. Um im bisherigen Jahresverlauf 2023 aufgelaufene Kursgewinne zu sichern, biete sich die beschriebene Zone als strategische Absicherung an. (06.06.2023/ac/a/m)

