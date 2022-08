Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete durchaus erfolgreich in die neue Börsenwoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank der stabilen Entwicklung habe die zuletzt immer wieder angeführte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation weiterhin Bestand. Für den Abschluss dieser unteren Umkehr sei der Spurt über die 50-Tage-Linie (akt. Bei 13.353 Punkten) bzw. über das Hoch vom 20. Juli (13.399 Punkte) entscheidend gewesen. Zusammen mit der damals gerissenen Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 13.289 Punkten) entstehe hier inzwischen eine sehr markante Rückzugszone. Auf der Oberseite bedürfe es indes eines Spurts über die Marke von 13.800 Punkten, um das volle Anschlusspotenzial von rund 1.000 Punkten aus der abgeschlossenen SKS-Umkehr auszuschöpfen. Der beschriebene Katalysator ergebe sich zum einen kurzfristig aus dem jüngsten Verlaufshoch und zum anderen aus der besonderen Bedeutung der alten Ausbruchsmarken bei 13.500/13.800 Punkten im längerfristigen Bereich. Mit anderen Worten: Gelinge dem DAX der Sprung über diese Hürden, dürfte das Aktienbarometer in Richtung der Marke von 14.400 Punkten durchstarten. (09.08.2022/ac/a/m)



