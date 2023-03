Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem gestrigen Tageshoch bei 15.261 Punkten lief der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) exakt bis zur entscheidenden Signalzone, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Die Kombination aus dem Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte), der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.272 Punkten) sowie dem jüngsten Bewegungshoch (15.298 Punkte) hätten sie zuletzt als taktgebende Widerstände hervorgehoben. Abgerundet werde die auf diesem Level entstehende Kumulationszone durch den kurzfristigen Durchschnitt der letzten 200 Stunden (akt. bei 15.245 Punkten). Am wichtigsten wäre durch die charttechnische Brille betrachtet allerdings, dass im Erfolgsfall eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 800 Punkten vorliegen würde. Mit anderen Worten: Ein erfolgreicher Befreiungsschlag rücke perspektivisch sogar das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten wieder in den Mittelpunkt. Auf der Unterseite besitze indes unverändert die Haltezone bei 15.000/14.800 Punkten eine überragende Bedeutung. Während der letzten beiden Jahre habe dieses Level immer wieder eine Rolle gespielt und sei mit dem jüngsten "swing low" (14.810 Punkte) sogar nochmals untermauert worden. (29.03.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >