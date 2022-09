Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das neue Kaufsignal seitens des Point & Figure-Charts sowie die abgeschlossene kurzfristige Bodenbildung haben dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu Wochenbeginn Rückenwind verliehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach dem Sprung über die Hochs bei rund 13.050 Punkten sorge die Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 13.200 Punkten) für ein zusätzliches Ausrufezeichen. In die stark verbesserte charttechnische Ausgangslage passe auch die gestern gerissene Aufwärtskurslücke (13.121 zu 13.166 Punkte). Der zuvor angeführte Durchschnitt sei also sogar mit einem Gap zurückerobert worden. Viel mehr könne der "Techniker" nicht vom Wochenauftakt erwarten, zumal auch die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.299 Punkten) zurückerobert worden sei. Die eingangs beschriebene Bodenbildung halte ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 400 Punkten bereit, sodass perspektivisch sogar das Abwärtsgap bei 13.510/13.526 Punkten in den Fokus rücken dürfte. Unter Trading-Gesichtspunkten könnten Anleger den Stopp für bestehende Engagements entweder auf das Niveau der jüngsten Aufwärtskurslücke oder aber auf die alten Ausbruchsmarken bei rund 13.050 Punkten nachziehen. (13.09.2022/ac/a/m)

