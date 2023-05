In einer besonderen Ausgabe des "HSBC Daily Trading" möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt heute den Charme des ersten und letzten Handelstages eines Monats analysieren. Grundlage für die Auswertung würden dabei die DAX®-Daten seit Dezember 1988 darstellen. Über das komplette Jahr gesehen, funktioniere der erste Handelstag etwas besser als der letzte. Im Rahmen des Phänomens "Monatsbeginn" steche nochmals der Januar deutlich hervor. Mit einem durchschnittlichen Kurszuwachs von 0,51% sichert sich der Jahresauftakt die "pole position" auf unserer Renditerangliste, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Mit anderen Worten: Wenn es einen Handelstag gebe, welchen Anlegerinnen und Anlegern nicht verpassen sollten, dann sei es der erste Handelstag des Jahres!



In abgeschwächter Form lasse sich diese saisonale Anomalie auch zu Beginn eines jeden Quartals feststellen. So biete auch der Quartalsauftakt im April, Juli und Oktober deutlich überdurchschnittliche Renditen, welche Traderinnen und Trader nutzen könnten. Hervorheben möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt zudem das durchschnittliche Kursplus am ersten Handelstag im Februar. Mit +0,26% falle dieses sogar höher aus als die Performance des Gesamtmonats (+0,07%)!



Aber auch der Effekt "starker Monatsanfang/starkes Monatsende" selbst scheine einem zyklischen Einfluss zu unterliegen. Während der korrekturanfälligen Monate August und September erweise sich das "turn of the month"-Muster als Rohrkrepierer mit entsprechend negativen Renditen - sowohl zu Monatsbeginn als auch am Monatsende. Doch die Performance sei nur eine Seite der Medaille. Die andere sei die Wahrscheinlichkeit, mit der diese erzielt werde. Fasse man den letzten und ersten Handelstag eines Monats zusammen, dann steche vor allem das Jahresende ins Auge. So zeige der November (73,5%) bzw. der Dezember (70,6%) im Jahresverlauf die höchste Trefferquote.



Die vorgestellte saisonale Anomalie stelle keine fertige Handelsstrategie dar. Die herausgearbeiteten Aspekte würden sich aber sehr gut in eigene Tradingansätze integrieren lassen. (19.05.2023/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir sind der festen Überzeugung, dass der Faktor "Saisonalität" noch nicht gänzlich und in aller Tiefe erforscht wurde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in ihrer Chartanalyse zum DAX. In saisonalen Auswertungen würden deshalb noch versteckte Renditepotenziale schlummern. Gerade der Monatsanfang sowie die letzten Handelstage würden oft überdurchschnittliche Renditen am Aktienmarkt bieten. In der Wissenschaft sei diese Anomalie als "turn of the month"-Effekt bekannt.