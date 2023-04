Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Business as usual" herrschte quasi am gestrigen Donnerstag beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Handel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dazu gehöre "natürlich" ein weiteres 14-Monats-Hoch auf Tagesschlusskursbasis. Dieses liege nunmehr bei 15.729 Punkten. Auch die neuerlich geringe Schwankungsbreite von sogar nur 80 Zählern passe in den bisherigen Verlauf des April. Und dass das zyklische Hoch auf Intraday-Basis weiter bei den am 12. April erzielten 15.827 Punkten liege, komme angesichts der gleichzeitigen, konsolidierend wirkenden Tageskerze wenig überraschend. Weiter offen sei die kleine Notierungslücke zwischen 15.601 und 15.625 Zählern, welche als erste Unterstützung diene. Solider sei das noch einmal deutlich tiefer liegende breite Gap zwischen 15.342 und 15.425 Punkten, zumal sich dort auch die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage bewegen würden. Über einen neuerlich Rückfall zur oder sogar unter die 15.000er-Marke müsse man sich derzeit also keine Gedanken machen, könne einen solchen aber weiterhin an die 16.000er-Marke verschwenden. Werde diese erstmals seit Januar 2022 überwunden, stehe das Allzeithoch bei 16.290 Punkten auf der Agenda der Bullen - ein wohlgemerkt massiver Widerstand! (14.04.2023/ac/a/m)

