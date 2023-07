Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Über die Bedeutung der Zone bei 15.600/15.700 Punkten müssen wir nicht mehr viele Worte verlieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In den letzten Wochen und Monaten habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hier immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Zu Wochenbeginn hätten die deutschen Standardwerte versucht, diese Schlüsselmarken zurückzuerobern. Einziger Wermutstropfen bei diesem Unterfangen seien gestern die recht dünnen Umsätze gewesen. Dennoch sollten Anleger die alten Tradingweisheit: "false breaks are followed by fast moves" - also schnelle dynamische Erholungen im Anschluss an einen Fehlausbruch nach unten - im Hinterkopf behalten. Eine Rückeroberung des Tiefs vom 26. Juni bei 15.714 Punkten würde in diesem Kontext für ein wichtiges Puzzleteil sorgen. Aber erst ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke bei 15.846/15.901 Punkten setze ein echtes Ausrufezeichen im Sinne der o. g. Tradingweisheit. Trotz der vermutlich freundlichen Eröffnung wollten die Analysten dennoch nicht zu optimistisch klingen, denn das Aktienbarometer vollziehe unverändert eine charttechnische Gratwanderung. Das jüngste "swing low" vom vergangenen Freitag bei 15.425 Punkten biete sich deshalb als Absicherung auf der Unterseite an. (11.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



