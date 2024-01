Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Vom besten Jahresstart der Geschichte - wie vor 12 Monaten - ist derzeit beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin nichts zu spüren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr würden die deutschen Standardwerte in 2024 (bisher) auf der Stelle treten und damit den fulminanten Schlussspurt des Vorjahres konsolidieren. Das nicht zuletzt aufgrund der immer noch sehr optimistischen Börsenstimmung gut erklärbare Verhaltensmuster führe kurzfristig zu einer sehr spannenden Gemengelage. So hätten sich die Bollinger Bänder im Tagesbereich sehr stark zusammengezogen. Es mute fast wie ein Naturgesetz der Märkte an, dass auf schwankungsärmere Perioden regelmäßig wieder Phasen mit erhöhter Volatilität folgen würden. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger auf letzteres einstellen. Dabei würden das obere und das untere Bollinger Band (akt. bei 16.820 bzw. 16.551 Punkten) möglicherweise Signalcharakter besitzen, zumal beide Leitplanken sehr gut mit der dynamischen Tageskerze vom vergangenen Donnerstag harmonieren würden. Mit anderen Worten: Ein Ausbruch - in welche Richtung auch immer - sei doppelt spannend. Zudem gebe es ein weiteres "Naturgesetz": Die Schwankungsintensität nehme eher auf dem Weg nach unten zu. (16.01.2024/ac/a/m)

