Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Geht dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kurz vor der runden 18.000er-Marke die Luft aus? Mit dieser Frage müssen sich Anleger derzeit auseinandersetzen, denn nachdem das Aktienbarometer am vergangenen Donnerstag nochmals ein neues Allzeithoch (17.879 Punkte) verbuchen konnte, blieben Anschlussgewinne aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In die neue Woche seien die deutschen Standardwerte dann mit einer Kurslücke nach unten (17.795 zu 17.751 Punkten) gestartet - aber auch hier seien Anschlussverkäufe ausgeblieben. Nach dem fulminanten Börsenlauf der letzten Wochen seien solche Abwärtsgaps dennoch oftmals der Ausgangspunkt für eine temporäre Verschnaufpause. Begünstigt werde ein mögliches Luftholen durch die derzeit optimistische Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) seien aktuell 51,7% der US-Privatanleger "bullish". Werte oberhalb der 50%-Marke seien selten und zeugen von einer gewissen Euphorie. Beim DAX stelle das Tief vom 7. März bei 17.619 Punkten eine erste Unterstützung dar, ehe das Fibonacci-Level sowie die horizontalen Marken bei rund 17.400 Punkten in den Mittelpunkt rücken würden. Ein schnelles Schließen des o. g. Gaps bzw. ein neues Rekordhoch würden kurzfristige Zweifel indes ausräumen. (12.03.2024/ac/a/m)

