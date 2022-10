Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem Slogan "Erholung angelaufen" haben wir zuletzt ins Schwarze getroffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das "reversal" vom vergangenen Donnerstag, das Aufwärtsgap, mit dem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die alten Jahrestiefs vom März und Juli bei rund 12.400 Punkten habe zurückerobern können, sowie die kurzfristige Bodenbildung würden sich aktuell als die erwarteten Kurstreiber erweisen. Apropos Kurslücke, apropos Bodenbildung: Gestern habe das Aktienbarometer ein weiteres Gap (12.717 zu 12.746 Punkte) ausgebildet, was für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der unteren Umkehr sorge. In den letzten Handelstagen habe sich der DAX um fast 800 Punkte erholen können. Der kurzfristige Doppelboden eröffne ein kalkulatorisches Kursziel von gut 13.400 Punkten - ausreichend, um perspektivisch den seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 13.411 Punkten) ins Visier zu nehmen. Unter Risikogesichtspunkten würden die jüngste Kurslücke bzw. das Hoch vom 4. Oktober bei 12.673 Punkten zwei erste Unterstützungen markieren. Von strategischer Bedeutung seien aber vor allem die Kombination aus dem zweiten Aufwärtsgap und den ehemaligen Jahrestiefs bei 12.400 Punkten. (19.10.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >