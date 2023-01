Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Dritter Handelstag im neuen Jahr - dritte weiße Tageskerze! Der Jahresauftakt beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kann sich mehr als sehen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die aufgrund der abgeschlossenen Bodenbildung in den kürzerfristigen Zeitebenen von den Analysten favorisierten Anschlussgewinne hätten sich also bereits materialisiert. Schließlich sei es nur noch ein Wimpernschlag bis zum kalkulatorischen Kursziel von 14.500 Punkten, welches zudem bestens mit den verschiedenen Hochs des vergangenen Jahres harmoniere. Jenseits dieses Anlaufziels würden die Hochpunkte vom Juni und März 2022 bei 14.709/14.925 Punkten die nächsten Barrieren markieren. Den erfolgreichen Jahresstart quittiere der trendfolgende MACD inzwischen mit einem frischen Einstiegssignal, sodass die deutschen Standardwerte auch von dieser Seite Rückenwind erhalten würden. Auf der Unterseite definiere indes das Hoch vom 22. Dezember bei 14.161 Punkten eine erste markante Rückzugsmarke. Insgesamt summiere sich das Kursplus beim DAX in diesem Jahr bisher auf 4%. Sollte dieser Zuwachs bis zum Wochenende nicht mehr verspielt werden, würde auch der vielzitierte "5-Tages-Indikator" für das Gesamtjahr grünes Licht signalisieren. (05.01.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >