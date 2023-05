Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Diese Woche steht weiter im Zeichen sehr geringer Marktschwankungen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch gestern erneut lediglich gut 80 Punkte zwischen dem Tageshoch und dem entsprechenden Tagestief gelegen. Auch im Vergleich zu den beiden Vortagesschlusskursen habe sich gestern nur eine marginale Veränderung ergeben. Die bereits seit Wochen andauernde Bewegungsarmut schlage sich auch in diversen Volatilitätsindikatoren nieder. Hervorheben möchten die Analysten die Bollinger Bänder, deren Begrenzungen nur noch 350 Punkten auseinanderlägen. Diese Konstellation sei in der Vergangenheit der ideale Nährboden dafür gewesen, dass der nächste Bewegungsimpuls schnell dynamisch und nachhaltig vonstattengehen dürfte. Das obere Bollinger Band (akt. bei 16.000 Punkten) harmoniere dabei bestens mit den jüngsten beiden Verlaufshochs. Ein Sprung über diese Hürden würde deshalb den Weg bis bisherigen Rekordhoch bei 16.290 Punkten ebnen. Andererseits unterstreiche das untere Bollinger Band (akt. bei 15.654 Punkten) nochmals die Bedeutung der in den letzten Tagen immer wieder angeführten Kernunterstützung. Gemeint sei die Kombination aus den Hochs bei 15.706/15.659/15.634 Punkten, den jüngsten Korrekturtiefs sowie dem "Ostergap" (15.626 zu 15.601 Punkte). (10.05.2023/ac/a/m)

