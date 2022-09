Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Über eine zu geringe Schwankungsbreite können sich Anleger beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern nicht beschweren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich hätten zwischen dem Tagestief (12.689 Punkte) und dem -hoch bei 13.009 Punkten mehr als 300 Punkte gelegen. Da die jeweiligen Extrempunkte - wie am Vortag bereits - außerhalb der Grenzen vom Mittwoch bzw. Dienstag gelegen hätten, entstehe sogar ein doppelter "outside day". Dieses besondere Verhaltensmuster sei extrem selten und liefere möglicherweise für heute die entscheidende Orientierungshilfe. Auf Basis der DAX-Daten von 1994 bis September 2021 habe es lediglich 25 solche doppelten Außenstäbe gegeben. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen am Folgetag habe dabei 64% betragen und mit +0,12% liege auch die Durchschnittsperformance signifikant höher als an einem x-beliebigen Handelstag. Zum zweiten Mal in dieser Woche stehe zudem eine "Hammer"-Umkehrkerze zu Buche. Das Lösen vom Tagestief unterstreiche die Ambitionen der Bullen. Charttechnisch komme in diesem Kontext den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 13.050 Punkten eine wichtige Rolle zu, denn ein Spurt über diese Schlüsselhürde würde den laufenden Stabilisierungsprozess abschließen und eine kurzfristige Bodenbildung entstehen lassen. (09.09.2022/ac/a/m)

