Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Eine Woche, in welcher der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein neues Drei-Monats-Tief bei 12.904 Punkten markierte, ging einigermaßen versöhnlich zu Ende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Wochenschlusskurs habe nur unwesentlich unter dem vorherigen gelegen und das Wichtigste: das zyklische Tief auf Wochenschlusskursbasis vom Februar bei 13.094 Zählern sei intakt geblieben. Das gelte ebenso für das Jahrestief auf Schlusskursbasis, das am 8. März bei 12.831 Punkten markiert worden sei. Letzte Woche habe der Index 71 Zähler darüber wieder nach oben gedreht. Würden die angesprochenen Werte durchbrochen, wäre ein frisches Verkaufssignal generiert, bei dem dann zumindest das 19-Monats-Tief bei 12.438 Punkten einem Test unterzogen werden würde. Zusammen mit einem kleinen Gap von November 2020 und vor allem einem bedeutenden Fibonacci-Retracement ergebe sich eine bis etwa 12.300 Zähler hinabreichende massive Unterstützungszone. Zunächst aber könnte eine gewisse Erholung ins Haus stehen. Dabei würde sich die Lage etwas entspannen, wenn ein horizontaler Widerstand um 13.380/13.440 Punkte überwunden werden könnte. Dort lägen eine ehemalige Haltezone vom Mai sowie das Zwischenhoch der vergangenen Woche. Darüber wäre das Gap um 13.648/13.749 Zähler von Bedeutung. (27.06.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >