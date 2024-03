Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn ist die Erfolgsserie gerissen: Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zuvor an jedem der letzten sieben Handelstage ein neues Allzeithoch verbuchen konnte, blieb dem Aktienbarometer gestern ein neues Rekordhoch oberhalb von 17.817 Punkten verwehrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleichzeitig hätten die deutschen Standardwerte innerhalb einer engen Range von gerade einmal gut 70 Punkten verharrt. Beim Blick auf die Indikatorenseite möchten die Analysten vor allem zwei Aspekte hervorheben. Zum einen notiere der RSI deutlich im überkauften Terrain. Zum anderen habe das eingangs beschriebene Innehalten dafür gesorgt, dass der DAX wieder unter das obere Bollinger Band (akt. bei 17.811 Punkten) zurückgefallen sei. Zuvor habe sich das Aktienbarometer in den letzten Tagen an der oberen Leitplanke dieses Volatilitätsindikators entlang nach Norden gehangelt. Beide Phänomene seien durchaus geeignet, eine kurzfristige Verschnaufpause einzuläuten. Die Hochs bei 17.400 Punkten sowie das Fibonacci-Level bei 17.410 Punkten würden eine erste Unterstützung darstellen. Der charttechnisch wichtigere Rückzugsbereich ergebe sich aber aus dem letzten Aufwärtsgap bei 17.280/17.158 Punkten. (05.03.2024/ac/a/m)

