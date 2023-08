Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach drei weißen Tageskerzen in Folge gönnte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine Atempause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich habe das Aktienbarometer damit dem Widerstand in Form der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.942 Punkten) Tribut gezollt. Aufgrund des frischen MACD-Kaufsignals sowie der günstigen charttechnischen Ausgangslage in den USA würden sie weiter eine DAX-Erholung favorisieren. Oberhalb des angeführten gleitenden Durchschnitts stecke die Kombination aus dem Hoch vom 10. August bei 16.060 Punkten und dem oberen Bollinger Band (akt. bei 16.044 Punkten) das nächste Erholungsziel ab. Wie so oft am Donnerstag noch ein Blick auf die Börsenstimmung: Einmal pro Woche frage die American Association of Individual Investors (AAII) US-Privatanleger: "bullish -bearish oder neutral, auf Sicht der kommenden sechs Monate". Aktuell würden sich die jeweiligen Prozentsätze fast die Waage halten, d. h. der Erkenntnisgewinn der Sentimenterhebung halte sich derzeit in Grenzen. Auf der Unterseite markiere beim DAX dagegen das Mini-Gap vom Vortag (15.805 Punkte) eine erste Rückzugsmarke. Von strategischer Bedeutung seien indes unverändert die Tiefs bei 15.469/15.456 Punkten in Verbindung mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.435 Punkten).

(31.08.2023/ac/a/m)

