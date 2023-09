Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der vergangenen Woche hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) das Sprungbrett in Form der Unterstützungen bei 15.600 Punkten genutzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei habe sich die Steilvorlage vom Donnerstag zum Wochenabschluss fortgesetzt. Unter dem Strich schlage sich diese Entwicklung in einem Aufwärtsgap (15.824/15.871 Punkte) und einem Tageshoch bei fast 16.000 Punkten nieder. Wenngleich das Aktienbarometer dieses Level nicht ganz über die Ziellinie habe bringen können und damit Respekt vor der Barriere in Form der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.917 Punkten) zeige, liege dennoch eine kleine Bodenbildung vor. Rein rechnerisch lasse sich deren Anschlusspotenzial auf rund 300 Punkte taxieren, was ausreichen würde um Kurs auf die Hochs vom August bei 16.043/16.060 Punkten zu nehmen. Den zuletzt genannten Barrieren komme eine echte Schlüsselfunktion zu, denn sie würden die Leitplanken einer vermeintlich größeren, unteren Umkehr definieren. Deren Komplettierung würde wiederum ein Kursziel im Bereich des bisherigen Allzeithochs von 16.529 Punkten aktivieren. Auf der Unterseite könne dagegen die o. g. Kurslücke als Absicherung für kurzfristige Tradingpositionen herangezogen werden. (18.09.2023/ac/a/m)

