Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund der seitlichen Schiebezone seit Anfang Februar sowie der jüngsten Serie von Innenstäben steht der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vor einem neuen Trendimpuls, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Deshalb sei es enorm wichtig gewesen, dass sich das Aktienbarometer im Laufe des gestrigen Handelstages nachhaltig vom Eröffnungskurs (15.171 Punkte) habe erholen können. Dank dieser Entwicklung habe die kurzfristige Haltezone bei 15.200 Punkten weiterhin Bestand. Von strategischer Tragweite sei aber vor allem die Bastion aus den Hoch- und Tiefpunkten der letzten zwei Jahre bei 15.000/14.800 Punkten, die inzwischen durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.004 Punkten) noch zusätzlich verstärkt werde. Ein wichtiger Signalgeber gen Norden bleibe für die Analysten unterdessen das Vorwochenhoch bei 15.553 Punkten. Ein Sprung über dieses Level würde dem DAX wieder in die Erfolgsspur verhelfen. Unterstützung würden die deutschen "blue chips" gegenwärtig aus den USA erhalten, wo beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern die Wahrscheinlichkeit für ein Halten der 200-Tage-Linie (akt. bei 3.940 Punkten) deutlich zugenommen habe. Apropos Hilfe: Ein Plus sei auch der aktuelle Bärenüberhang (44,8% vs. 23,4% Bullen), welchen die derzeitige Sentiment-Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ausweise. (03.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >