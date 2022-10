Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten beiden Tagestiefs hat der DAX jeweils im Dunstkreis der Marke von 12.100 Punkten ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.Gleichzeitig liege der gestrige Schlusskurs nur wenig unterhalb der gestrigen Eröffnung, sodass ein sog. "Kreisel-Muster" entstehe. Beide Phänomene könnten Anlegerinnen und Anleger als zarte Stabilisierungsanzeichen interpretieren. Übergeordnet seien die deutschen Standardwerte jedoch zwischen den wichtigen Leitplanken in Form des bisherigen Jahrestiefs bei 11.863 Punkten auf der Unter- und den Tiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten auf der Oberseite gefangen. Während ein neues Bewegungstief die derzeit gültige Baissetendenz zementieren würde, sollte eine Rückeroberung der Marke von 12.400 Punkten indes den Startschuss für eine Gegenbewegung liefern.Zum Abschluss noch ein Blick auf die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII): Die Stimmung unter den amerikanischen Privatanlegern sei zwar nicht mehr ganz so negativ geprägt wie Ende September. Doch mit einem Anteil von 55,9% gebe es auf Sicht der kommenden sechs Monate weiterhin einen deutlichen Bärenüberhang. Per Saldo verharre das Sentiment seit Wochen im extrem "bearishen" Bereich. (13.10.2022/ac/a/m)