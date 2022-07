Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem zunächst schwachen Auftakt in die neue Woche, der unterhalb der 12.800er-Marke stattfand, hat sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Tagesverlauf leicht erholt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit bestehe die Chance, dass das Hammer-Kaufsignal auf Wochenbasis doch noch seine positive Wirkung entfalte. Dann sollte zumindest jener Abwärtstrend geknackt werden, der seit knapp vier Wochen intakt sei und welcher inzwischen bei ca. 13.130 Punkten verlaufe. Darüber könnte eine waagerechte Widerstandszone angepeilt werden, die sich Mitte/Ende Juni zwischen etwa 13.360 und 13.445 Zählern gebildet habe. Darüber würde die mittelfristig bedeutende 38-Tage-Linie in den Blickpunkt rücken, welche sich der 13.550er-Zone nähere. Zudem sei die Notierungslücke zwischen 13.648 und 13.749 Punkten als Widerstand zu beachten, der inzwischen vom 55-Tage-Durchschnitt verstärkt werde. Aus Fibonacci-Sicht wäre die Juni-Juli-Abwärtswelle von 14.709 auf 12.390 Zähler über dem 61,8-Prozent-Retracement bei 13.823 Punkten beendet. An der langfristigen Fibonacci-Marke bei 12.270 Zählern beginne dagegen die entscheidende Unterstützungszone, die bis zum 20-Monats-Tief 12.390 Punkte hinauf reiche. Davor könnte noch das Gap zwischen 12.668 und 12.693 Zählern stabilisierend wirken. (12.07.2022/ac/a/m)

