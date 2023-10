Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Rutsch der ersten Oktobertage hat sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Donnerstag zwar merklich beruhigt, letztlich aber mit einem Minus von 0,2 Prozent geschlossen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



15.070 Punkte würden für den deutschen Blue-Chip-Index den niedrigsten Schlusskurs seit dem 24. März dieses Jahres bedeuten. Auf Intraday-Basis komme es möglicherweise auf die Unterstützung um 14.960 Punkte an, um doch noch den Härtetest an der wichtigen Unterstützungszone um 14.750/14.800 Zähler zu vermeiden. Dort lägen ein waagerechter Bereich und das 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement der September-2022/Juli-2023er-Aufwärtswelle. Weitere auffällige Stabilisatoren wären das Achtmonatstief bei 14.458 Zählern und die 50-Prozent-Fibonacci-Marke bei 14.195 Punkten. Ein wirklicher Drang zur Erholung sei im gestrigen Handel nicht zu erkennen gewesen. Würde es doch dazu kommen, zeige sich bis zum Ein-Wochen-Hoch bei 15.515 Zählern kein besonderer Widerstand. Wirklich schwierig würde es dann aber ab etwa 15.600 Punkten, wo sich die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 200 Börsentage begegnen würden. Der insbesondere mittelfristig bedeutende 55-Tage-Durchschnitt sei im Fallen begriffen und sorge derzeit um 15.750 Zähler für eine Hürde. (06.10.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >