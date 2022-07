Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einer Aufwärtslücke in die neue Woche hat es der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zumindest geschafft, ein neues Juli-Hoch bei 13.062 Punkten zu markieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Index sei letztlich aber daran gescheitert, den Ausbruch aus dem vor einem Monat begonnenen Abwärtstrend zu schaffen. Das wäre dann die Aufgabe für den heutigen Dienstag. Würde dann auch die kleinere Intraday-Hürde um 13.125 Punkten überwunden, könnte sich der deutsche Blue-Chip-Index dem nächsten Hauptwiderstand widmen, der sich bei 13.375/13.400 Zählern befinde. Auf dem Niveau lägen das Vierwochenhoch sowie der mittelfristig bedeutende 38-Tage-Durchschnitt. In dieser Hinsicht ebenso wichtig sei die ebenfalls fallende, inzwischen um 13.550 Punkte verlaufende 38-Tage-Linie. Das Gap 12.875/12.913 Zähler stelle dagegen eine erste Unterstützung dar, die demnächst durchaus geschlossen werden könnte. Komme es zu einem neuerlichen stärkeren Rücksetzer, gelte es auf die Intraday-Zone um 12.510/12.530 Punkte zu achten, ehe der flache, durch die beiden jüngsten Tiefs definierte Aufwärtstrend bei derzeit gut 12.450 Zählern zum Thema werde. Weitere bedeutende Stabilisatoren würden das 20-Monats-Tief 12.390 Punkte und vor allem die Fibonacci-Marke 12.270 Zähler darstellen. (19.07.2022/ac/a/m)

