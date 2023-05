Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag testete der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) punktgenau das Vortagestief (15.727 Punkte) und damit auch die wichtige Unterstützungszone aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.693 Punkten) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.700/15.600 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Sprungbrett habe das Aktienbarometer dann für eine Erholung bis rund 16.000 Punkte genutzt. Nach dem holprigen Verlauf der letzten Börsenwoche gebe es einen Hoffnungsschimmer und das sei die charttechnische Lage der US-Chipunternehmen. Für einen weiteren Mutmacher sorge die statistische Auswertung alter Allzeithochs. Schließlich sei es gerade einmal gut eine Woche her, als der DAX mit 16.332 Punkten einen neuen Rekordstand habe verbuchen können. "Stärke zieht weitere Stärke nach sich", laute ein elementarer Grundsatz der Technischen Analyse. Nach einem neuen Allzeithoch werde dieser bestätigt, denn auf Basis der Daten seit 1988 notiere der DAX ein, drei und sechs Monate nach Erreichen eines neuen Rekordstandes nochmals 0,92%/2,61% bzw. 4,95% höher. Diese Performancezahlen würden jeweils besser ausfallen als der Mittelwert über die jeweiligen Zeiträume - und das bei ebenfalls besserer Trefferquote. (30.05.2023/ac/a/m)

