Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im bisherigen Wochenverlauf pendelte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an beiden Handelstagen jeweils um die Marke von 16.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sowohl am Montag als auch gestern sei dem Aktienbarometer aber ein Schlusskurs oberhalb der runden Kursmarke verwehrt geblieben. Damit seien die deutschen Standardwerte zwar in die jüngste Abwärtskurslücke hineingelaufen, doch unter dem Strich sei das Gap (16.080 zu 16.144 Punkten) noch nicht vollständig geschlossen. Letzteres sei aber notwendig, um den jüngsten DAX-Schwächeanfall vergessen zu machen. Aufgrund der Vorgaben gehe der kurzfristige Blick eher nach Süden. Auf der Unterseite würden dabei die Tiefs der letzten Woche bei 15.727 Punkten zusammen mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.712 Punkten) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 15.700/15.600 Punkten einen ersten wichtigen Rückzugsbereich bilden. Wie so oft in der Vergangenheit liefere auch gegenwärtig der Blick über den großen Teich eine wichtige Orientierungshilfe. So ringe in den USA der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit der an dieser Stelle bereits oft diskutierten Schlüsselzone bei 4.200 Punkten, deren Überwinden eine strategische Bodenbildung vervollständigen würde. (31.05.2023/ac/a/m)

