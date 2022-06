Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Erholung der letzten beiden Handelstage setzte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zunächst fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Spitze habe das Aktienbarometer dabei das Donnerstagshoch (13.444 Punkte) fast punktgenau ausgelotet. Zusammen mit dem alten, Anfang Januar etablierten Abwärtstrend (akt. bei 13.455 Punkten) entstehe hier ein wichtiges Widerstandsbündel. Die deutschen Standardwerte hätten diesen Barrieren letztlich Tribut gezollt, sodass per Tagesschlusskurs auch der erneute Rückfall unter das Tief vom 9. Mai bei 13.381 Punkten zu Buche stehe. Die zaghafte Stabilisierung der letzten Tage stehe weiter auf wackeligen Beinen, sodass der Blick heute vor allem nach Süden gehen sollte. Ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 13.008 Punkten gelte es dabei unbedingt zu verhindern. Ansonsten drohe doch noch ein Wiedersehen mit dem bisherigen Jahrestief von Anfang März bei 12.439 Punkten. Auf der Oberseite würde dagegen ein Spurt über die o. g. Barrieren bei 13.444/13.455 Punkten dem jüngsten Stabilisierungsversuch etwas mehr Nachdruck verleihen. Dieser Befreiungsschlag stelle heute aber voraussichtlich eher Zukunftsmusik dar. (22.06.2022/ac/a/m)

