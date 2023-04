Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Freundlich, aber erneut mit sehr geringer Volatilität begann die ebenfalls verkürzte nachösterliche Handelswoche für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Handelsspanne habe gerade einmal 101 Punkte erreicht, wobei die höchsten Kurse recht früh am Tag, die niedrigsten dagegen gegen Handelsende erreicht worden seien. Und doch habe es etwas bemerkenswertes gegeben: Auf Tagesschlusskursbasis sei ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht worden. In den Wochen zuvor habe es solche bereits auf Wochenschlusskursbasis und Intraday-Basis gegeben. Der Hausse-Modus sei damit erneut untermauert worden. Damit bestehe auch kurzfristig die Option, die Aufwärtsbewegung Richtung 16.000er-Marke fortzusetzen und in der Folge dann auch gen Allzeithoch 16.290 Punkte fortzusetzen. Und keine Gefahr habe bisher auch für die erste bedeutende Unterstützung bestanden: Das von der 38-Tage-Linie verstärkte Gap bei 15.342/15.425 Zählern. Beinahe dort sei inzwischen auch der 55-Tage-Durchschnitt angekommen. Ein Durchbruch könnte einen Test der 15.000er-Zone auslösen. Unter dem Zweiwochentief bei 14.809 Punkten käme eine knapp viermonatige Aufwärtstrendline ins Spiel, welche um 14.630 Punkte verlaufe. (12.04.2023/ac/a/m)

