Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des Feiertages in den USA ("labour day") fielen auch hierzulande zu Wochenbeginn die Umsätze dünner als sonst aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.942 Punkten) auseinandergesetzt, ehe im weiteren Verlauf des Tages eine deutliche Abgabebereitschaft zu verzeichnen gewesen sei. In der Konsequenz hätten die deutschen "blue chips" nahezu auf Tagestief geschlossen. Beide Verhaltensmuster, also das erneute Scheitern an der beschriebenen Glättungslinie sowie das Schließen auf Tagestief, würden eher zur Vorsicht mahnen. Als strategischen Halt würden die Analysten unverändert die Kombination aus den beiden Verlaufstiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten einstufen. Die Bedeutung dieses Rückzugsbereichs werde inzwischen lehrbuchmäßig durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.457 Punkten) untermauert. Neben der angeführten 50-Tage-Linie würden auf der Oberseite indes die jüngsten beiden Erholungshochs bei 16.043/16.060 Punkten als wichtige kurzfristige Taktgeber dienen. Schließlich würden diese Hürden die Nackenzone einer kleinen Bodenbildung definieren und noch zusätzlich durch das obere Bollinger Band (akt. bei 16.020 Punkten) verstärkt. (05.09.2023/ac/a/m)

