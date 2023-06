Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Blick in den Rückspiegel besitzt für "Techniker" einen ganz besonderen Charme, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Kern gehe es darum, aus der Historie zu lernen und aus Verlaufsvergleichen eine zusätzliche Orientierungshilfe für die aktuelle Kursentwicklung abzuleiten. Mit einem Plus von fast 15% falle der Investmentjahrgang 2023 beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher sehr konstruktiv aus. Der Entwicklungspfad dieser Performance weise dabei eine hohe Übereinstimmung mit dem Verlauf der deutschen Standardwerte im Jahr 2019 auf. Sowohl der starke Jahresauftakt als auch die korrektiven Phasen im März und Mai seien damals ebenfalls ein prägender Charakterzug gewesen. Sollte die Blaupause tatsächlich zutreffend sein, dann könnte das Aktienbarometer noch bis Juli steigen. Danach sei es seinerzeit zu einer klassischen Sommer-Korrektur gekommen, ehe im Anschluss nochmals ein neuer Aufwärtsimpuls eingesetzt habe. Unter dem Strich sei das Jahr 2019 mit einem Kursplus von 25% als echter "Champagner-Jahrgang" in die Börsengeschichtsbücher eingegangen. Dieses Ablaufmuster erinnere an den durchschnittlichen DAX-Verlauf in starken Aktienjahren. Dank dieser zusätzlichen "Übereinstimmung" sei es zu früh, die laufende Aktienrally bereits jetzt abzuschreiben. (07.06.2023/ac/a/m)

