Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) baut seine Erholungsgewinne weiter aus. Mit dem erneuten Bewegungshoch (13.690 Punkte) hat das Aktienbarometer inzwischen sogar die 200-Tage-Linie (akt. bei 13.618 Punkten) hinter sich gelassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Konsequenz könnten Anleger auf einen nachhaltigen Bruch der Schlüsselwiderstandszone bei 13.500 Punkten auf Wochenbasis hoffen. Zumindest den Abwärtstrend seit Jahresbeginn hätten die deutschen Standardwerte (akt. bei 13.221 Punkten) mittlerweile endgültig zu den Akten gelegt. Das Hoch von Mitte August bei 13.948 Punkten definiere nun das nächste Anlaufziel. Wie so oft erscheine den Analysten aktuell der Blick in die USA als besonders hilfreich, denn hier stelle beispielsweise der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seine Schlüsselmarke von 33.000 Punkten ebenfalls zur Disposition. Unter Money Management-Aspekten würden beim DAX dagegen neben der o. g. Glättungslinie die Hochpunkte von Mitte September bzw. vom 1. November bei 13.565/13.444 Punkten als nennenswerte Rückzugsmarken dienen. Vor allem bei einem Rebreak des zuletzt angeführten Levels wäre der DAX doch noch an der Schlüsselgröße von 13.500 Punkten gescheitert. (09.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >