Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik des Vortages konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zwar nicht ganz wiederholen, doch insgesamt setzte das Aktienbarometer seinen gegenwärtigen Lauf fort, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit Anfang November summiere sich damit der Kurszuwachs auf über 6% - bemerkenswert! Dank dieser Entwicklung hätten die deutschen Standardwerte die wichtigen Hoch- und Tiefpunkte bei 15.500/15.600 Punkten sowie die 200-Tage-Linie (akt. bei 15.647 Punkten) überwinden können. Aus charttechnischer Sicht könnten Anleger den beschriebenen Befreiungsschlag gar nicht überschätzen, denn dadurch werde die vorangegangene Topbildung negiert. Die Chartsituation des DAX habe sich damit deutlich verbessert, sodass die Hochs vom August/September bei rund 16.000 Punkten das nächste Anlaufziel darstellen. Unter Trading-Gesichtspunkten biete sich die Kombination aus dem oberen Bollinger Band und der 200-Tage-Glättung (akt. bei 15.652/15.647 Punkten) als engmaschige Absicherung an. Mit Blick auf die wöchentliche Sentiment-Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) sei eine deutliche Stimmungsverbesserung festzustellen. Das sei fast ein wenig untertrieben, denn binnen zwei Wochen sei der Anteil der Bullen unter den US-Privatanlegern um fast 20%-Punkte auf 43,8% angesprungen. (16.11.2023/ac/a/m)

