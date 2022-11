Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den Kursgewinnen der letzten Handelstage hielt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern inne, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch gebe es auch einen guten Grund für dieses Verhaltensmuster. Schließlich stelle die 200-Tage-Linie (akt. bei 13.609 Punkten) eine hohe Hürde dar. Bei genauem Hinsehen führe das gestrige Kräftesammeln zur Ausprägung zweier fast deckungsgleicher Tageshochs bei 13.690/13.691 Punkten. Dieses Phänomen könnten Anleger prozyklisch im Ausbruchsfall interpretieren. Mit anderen Worten: Ein Anstieg über die jüngsten Bewegungshochs würde ein starkes Indiz für eine nachhaltige Rückeroberung der o. g. Glättung liefern. Das Hoch von Mitte August bei 13.948 Punkten definiere im Erfolgsfall das nächste Anlaufziel. Aus den USA kämen indes widersprüchliche Signale: Während Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) Gewinnmitnahmen hätten hinnehmen müssen, signalisiere die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individuell Investors (AAII) bereits wieder einen deutlichen Bärenüberhang. So seien 25,1% der US-Privatanleger auf Sicht der kommenden sechs Monate optimistisch. 47% würden indes von fallenden Notierungen ausgehen. Die schnell wieder aufkommende Skepsis sei eher ein unterstützender Faktor. (10.11.2022/ac/a/m)

