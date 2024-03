Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt seinen Börsenlauf fort und hat gestern zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 18.000 Punkten temporär überschritten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Insgesamt hätten die deutschen Standardwerte ihr Rekordhoch bis auf 18.001 Punkte ausbauen können. Die deutschen "blue chips" würden sich weiter nicht um den heißgelaufenen RSI kümmern. Vielmehr seien neue Hochstände und auch die Tatsache, dass jeder kleine Rücksetzer gekauft werde, jeweils Zeichen der Stärke. Im "uncharted territory" ergebe sich das nächste Anlaufziel aus der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Dezember/Januar (18.068 Punkte). Im längerfristigen Kontext könne die Kursentwicklung des vergangenen Jahres zudem als trendbestätigende Schiebezone interpretiert werden. Aus der Höhe dieser Fortsetzungsformation ergebe sich ein Kursziel von rund 18.400 Punkten. An dieser Stelle würden einige Leser ein "déjà-vu" haben, denn über einen Umweg hätten die Analysten dieses Anlaufziel schon öfter ermittelt. Als Hilfsmittel würden sie das Kurspotenzial einer Formation im DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) heranziehen. Das gleiche Anschlusspotenzial auf den Performance-Index übertragen, führe zu einem Kursziel von 18.375 Punkten - fast deckungsgleich mit der zuvor genannten Zielmarke. (14.03.2024/ac/a/m)

