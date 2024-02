Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenabschluss erneut ein neues Allzeithoch (17.005 Punkte) erreichte, gönnten sich die deutschen Standardwerte gestern eine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich bleibe es deshalb bei der entscheidenden Frage: Wer oder was werde sich durchsetzen - das konstruktive Flaggenszenario oder aber das Mehrfachtop bei 17.000 Punkten? Dass Anleger dieser Entscheidung respektvoll entgegentreten würden, lasse sich an der geringen Handelsspanne der abgelaufenen Woche von weniger als 200 Punkten ablesen. Bei der Beantwortung der diskutierten Frage könnte eine andere Formation eine wichtige Hilfestellung geben. Schließlich bilde die Kursentwicklung der letzten Tage eine kleine Schiebezone zwischen 16.800 und 17.000 Punkten. Unter Risikogesichtspunkten würden deshalb die Sorgenfalten bei einem Abgleiten unter das Tief vom 1. Februar bei 16.822 Punkten größer und ein Scheitern an der 17.000er-Marke wahrscheinlicher werden. Andererseits dürfte ein nachhaltiger Ausbruch gen Norden dem DAX neues Leben einhauchen. Ein Anschlusspotenzial aus der kleinen Tradingrange von 200 Punkten bzw. ein weiteres Anlaufziel in Form eines Fibonacci-Levels (17.410 Punkte) wären dann Lohn der Mühen. (06.02.2024/ac/a/m)

