Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebte gestern einen recht ruhigen Start in die neue Woche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Festmachen könnten Anleger diese These daran, dass das Aktienbarometer innerhalb der Schwankungsbreite vom vergangenen Freitag verblieben sei. Unter dem Strich hätten die deutschen Standardwerte also einen sog. Innenstab ausgeprägt. Diese Entwicklung liefere ein Indiz dafür, dass die Abgabebereitschaft aus der letzten Woche zunächst einmal ausgelaufen sei. Dazu würden auch die Tiefs der letzten drei Tageskerzen passen, welche jeweils im Bereich der Marke von 15.800 Punkten angesiedelt gewesen seien. Hier habe sich also eine markante Haltezone etabliert, deren Bedeutung durch das am vergangenen Freitag ausgeprägte "Hammer"-Umkehrmuster bzw. das dort ebenfalls verlaufende, untere Bollinger Band (akt. bei 15.791 Punkten) noch zusätzlich untermauert werde. Apropos "Hammer": Ein Anstieg über das entsprechende Hoch (15.974 Punkte) würde unseres Erachtens den Grundstein für einen Erholungsimpuls legen, der sich bei einer Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 16.040 Punkten) weiter verfestigen sollte. (08.08.2023/ac/a/m)

