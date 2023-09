Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An drei der letzten fünf Handelstage hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Haltezone bei 15.600 Punkten einer Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei markiere sie bekanntermaßen nur den Auftakt zu der absoluten Schlüsselzone. Als solche würden die Analysten unverändert die Kombination aus der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.508 Punkten) und den Tiefs vom August und Juli bei 15.456/15.469 Punkten definieren. Im Anschluss an den eingangs beschriebenen Stresstest sei es gestern zu einer dynamischen Erholung gekommen, welche unter dem Strich eine dynamische weiße Tageskerze entstehen lasse. Ein Anstieg über das bisherige Wochenhoch bei 15.868 Punkten würde eine kleine Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von 300 Punkten abschließen. Im Erfolgsfall würden die Hochs vom August bei 16.043/16.060 Punkten sogar wieder in den Fokus rücken, deren Überwinden wiederum eine größere Bodenbildung abschließen würde. Doch es gebe nicht nur positives zu vermelden: Im Verlauf der Woche sei es beim NYSE Comp. zu einem sog. "Hindenburg-Omen" gekommen. Dieses besondere Phänomen trete auf, wenn zur gleichen Zeit viele Einzeltitel neue 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen würden. Darin spiegele sich eine gewisse Zerrissenheit des Marktes wider. Zwar folge nicht auf jedes Hindenburg-Omen ein Markteinbruch, dennoch handele es sich um ein Warnsignal. (15.09.2023/ac/a/m)

