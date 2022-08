Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern deutlich zulegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit hätten die deutschen Standardwerte in den letzten Handelstagen zwar Respekt vor der zuletzt regelmäßig angeführten Schlüsselzone zwischen 13.500 und 13.800 Punkten gezeigt, aber die Atempause seit dem Hoch vom 4. August bei 13.793 Punkten trage auch konstruktive Züge. Schließlich bilde die jüngste Kursentwicklung im Stundenbereich eine mögliche Flaggenkonsolidierung. Ein Grund mehr, einen Sprung über die Marke von 13.800 Punkten als wichtiges Chartsignal zu werten. Eine positive Weichenstellung sei weiter der entscheidende Katalysator, um das Kursziel von 14.400 Punkten - abgeleitet aus der Ende Juli vervollständigten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation - auszuschöpfen. In diesem Kontext lohne der Blick auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) möglicherweise besonders. Schließlich würden die amerikanischen Standardwerte mit der 4.200er-Marke derzeit ebenfalls ein absolutes Schlüssellevel zur Disposition stellen. Wo wir gerade schon in den USA seien: Die Stimmung unter den dortigen Privatanlegern weise - gemäß der Sentimenterhebung der AAII - inzwischen fast die klassische Drittelverteilung zwischen Bullen, Neutralen und Bären auf (32,2%/31,2%/36,7 %). (11.08.2022/ac/a/m)

