Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In einer recht engen Handelsspanne von 120 Punkten pendelte der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) zu Wochenbeginn um die Schlüsselgröße von 13.800 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Grundsätzlich bleiben wir bei der bekannten Einschätzung: Ein nachhaltiger Sprung über diese Hürde sorgt für den Startschuss, das Kursziel aus der bekannten S-K-S-Formation von 14.400 Punkten komplett auszuschöpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Knapp oberhalb dieses Anlaufziels verlaufe mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 14.501 Punkten) ein weiterer markanter Widerstand. Auf der Unterseite würden dagegen die Ausbruchsmarken bei rund 13.300 Punkten eine wichtige Unterstützung bilden. Zusammen mit der Nackenlinie der oben genannten S-K-S-Formation sowie der langfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13.266 Punkten) entstehe hier sogar eine äußerst wichtige Bastion.



Hilfreich - und zwar im doppelten Sinn - sei der Blick über den großen Teich. Hier habe der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) die noch am Freitag diskutierte Schlüsselmarke von 4.200 Punkten überwunden. Fast noch wichtiger sei die Tatsache, dass inzwischen mehr als 90% der einzelnen Indexmitglieder oberhalb ihrer 50-Tages-Durchschnittslinien notieren würden. Bei einer derartigen Marktbreite handle es sich um ein äußerst seltenes Phänomen, welcher den zuletzt bereits diskutierten Momentumimpuls nahelege. (16.08.2022/ac/a/m)



