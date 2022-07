Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie bereits am Vortag steht beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erneut eine recht kleine Tageskerze mit kleinem Kerzenkörper zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch die High-Low-Spanne falle mit 170 Punkten in etwa wie am Vortag aus. Trotz nur geringer Anschlusskäufe habe sich damit dennoch die Erholung vom Mittwoch fortgesetzt. Ein äußeres Anzeichen dafür sei beispielsweise das gestrige Aufwärtsgap (12.669/12.694 Punkte). Ins Auge steche zudem die Marke von 12.900 Punkten, wo das Aktienbarometer an vier der letzten fünf Handelstage die jeweiligen Tageshochs ausgeprägt habe. Ein Anstieg über dieses Level würde dem jüngsten Stabilisierungsversuch Nachdruck verleihen. Eine positive Weichenstellung dürfte auch Hoffnungen auf die Ausbildung eines Doppelbodens - definiert durch das alte Jahrestief von Anfang März (12.439 Punkte) bzw. das jüngste Verlaufstief (12.391 Punkte) - schüren. Diese beiden Marken würden deshalb auch unter Risikogesichtspunkten eine entscheidende Rolle spielen. Schließlich würde ein Abgleiten unter diese Zone jede Form von Stabilisierung zunichtemachen und für ein prozyklisches Ausstiegssignal sorgen. Entsprechend könnten Anleger die angeführten Unterstützungen als Stop-Loss auf der Unterseite heranziehen. (08.07.2022/ac/a/m)

