Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Veröffentlichung der amerikanischen CPI-Daten hat in den zurückliegenden Monaten stets eine erhöhte Volatilität nach sich gezogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der gestrige Handelstag habe dabei keine Ausnahme dargestellt. Zwar sei es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelungen, die Abwärtskurslücke vom vergangenen Freitag zu schließen, doch das Tageshoch von 15.526 Punkten habe das Aktienbarometer nicht über die Ziellinie retten können. Vielmehr stehe ein markanter Docht bei der gestrigen Tageskerze sowie ein Schlusskurs im unteren Drittel der gestrigen Hoch-Tief-Spanne zu Buche. Kurzfristig sollten Anleger ihr Hauptaugenmerk deshalb auf die Unterseite legen. Interessant sei in diesem Kontext der Blick auf den Stundenchart: In der kurzen Frist drohe hier die Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Die Nackenzone dieser drohenden Umkehr werde noch zusätzlich durch die Glättungslinie der letzten 200 Stunden (akt. bei 15.218 Punkten) untermauert. Auch auf Tagesbasis spiele dieses Level eine entscheidende Rolle: Schließlich bilde das Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte) zusammen mit der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Anfang Februar (untere Gapkante bei 15.222 Punkten) auch hier einen wichtigen Rückzugsbereich - zwei Zeitebenen, die gleiche Bastion! (15.02.2023/ac/a/m)

