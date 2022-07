Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lange Zeit sah es gestern nach einem klassischen "Inside Day" (gesamte Handelsspanne in der Range des davor liegenden Börsentages) aus, doch im Nachmittagshandel sackte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dann noch etwas nach unten ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nun würden sie einmal in den Stundenchart des hineinzoomen, um das einen besseren Blick auf das kurzfristige Bild zu haben. Da das bisherige Ein-Monats-Tief bei 12.655 Punkten unterboten worden sei, komme es auf die entscheidende Unterstützung bei 12.630 Punkten an. Dort liege das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der Juli-Aufwärtswelle, und es sei um minimale fünf Zähler unterboten worden. Kein gutes Zeichen jedenfalls. Der entsprechende Aufwärtstrend sei gestern ohnehin schon gebrochen worden, was die anhaltend bearishe Verfassung untermauere. Zumindest sei zum Handelsende hin dann wieder eine nennenswerte Erholung zurück an den gebrochenen Aufwärtstrend zu beobachten gewesen. Mehr aber auch nicht, so dass selbst der Rebound an den 200-Stunden-Durchschnitt noch auf sich warten lassen könnte. Dieser Widerstand sei derzeit exakt an der 13.000er-Marke auszumachen. Bedeutend sei zudem der gut dreiwöchige Abwärtstrend, der im Kerzenchart auf Tagesbasis gut zu erkennen sei und der inzwischen um 13.070 Zähler verlaufe. (14.07.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >