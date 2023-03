Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten beiden Handelstagen hatten wir in unserer DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Analyse jeweils die Bedeutung der Schlüsselzone aus dem Hoch von Mitte Januar (15.270 Punkte), der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.275 Punkten) sowie dem jüngsten Bewegungshoch (15.298 Punkte) hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern sei den deutschen "blue chips" der Sprung über diese Hürden gelungen. Begleitet werde der beschriebene Ausbruchsversuch von einem neuen Einstiegssignal seitens des MACD. Um die Tragweite der beschriebenen Entwicklung aufzuzeigen, würden die Analysten nun auf den Stundenchart des Aktienbarometers zurückgreifen. In der kurzen Frist würden die jüngsten Kursavancen zum einen für die Rückeroberung der 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.239 Punkten) und zum anderen für den Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation sorgen. Rein rechnerisch eröffne die Bodenbildung ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 800 Punkten, d. h. über den Tellerrand hinausgeblickt, rücke sogar das bisherige Allzeithoch bei 16.290 Punkten wieder in den Fokus. Als kurzfristige Absicherung biete sich das jüngste Aufwärtsgap im Stundenchart (15.187/15.147 Punkte) an, während die bekannte Ausbruchszone bei 15.000/14.800 Punkten als strategische Absicherung prädestiniert sei. (30.03.2023/ac/a/m)

