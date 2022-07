Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern hatten wir beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zwei Szenarien durchgespielt: Den "bullishen" Fall einer möglichen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation und die negative Weichenstellung in Form einer Bärenflagge, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als entscheidende Signalgeber, in welche Richtung das Pendel letztlich ausschlagen werde, hätten sie ein Überschreiten des Hochs vom 20. Juli bei 13.399 Punkten bzw. ein Abgleiten unter die Marke von 12.900 Punkten definiert. Um das wahrscheinlichere Szenario zu bestimmen, lohne sich aktuell die Analyse einer niedrigeren Zeitebene auf Stundenbasis. Nach einer Bodenbildung durchlaufe das Aktienbarometer hier seit 20. Juli eine Konsolidierung. Letztere gestalte sich im charttechnischen Sinn als eine mögliche Flagge. Entsprechend entstehe bei einem Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 13.288 Punkten) im Stundenchart ein neues Einstiegssignal. Da das rechnerische Kursziel des abgeschlossenen Konsolidierungsmusters oberhalb der Marke von 13.399 Punkten anzusiedeln sei, liefere die diskutierte Flaggenauflösung im Kurzfristchart deshalb möglicherweise ein frühes Indiz für ein Senken der Waage zugunsten der Bullen. (29.07.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >