Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Was für ein Auftakt in den Oktober! Bombastische 4,6 Prozent hat der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) an den ersten beiden Handelstagen des Monats hinzugewonnen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nach den quälenden Verlusten der Wochen zuvor sei das für die Bullen sehr wohltuend, wobei zu betonen sei, dass damit noch keine wirklich entscheidenden Barrieren überwunden worden seien. Zumindest aber steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mit den letzten September-Tagen das Schlimmste hinter uns liegt, was auch der langfristigen DAX®-Saisonalität entspräche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die eigentlich leichte Unterstützung um 11.850 Punkten vom November 2020 habe sich mit den drei jüngsten Tagestiefkursen zwischen 11.862 und 11.893 Zähler wesentlich verstärkt. Was aber müsse nach oben passieren, damit sich nachhaltig positive Signale ergeben würden? Der nächste auffällige Widerstand sei jedenfalls um 12.920/12.936 Punkte auszumachen. Auf dem Niveau liege die Kombination aus Dreiwochenhoch und dem mittelfristig bedeutenden 38-Tage-Durchschnitt. Ebenso finde oftmals die 55-Tage-Line viel Beachtung. Zusammen mit einer waagrechten Intraday-Zone ergebe sich um 13.080/13.120 eine bedeutende Widerstandszone. Der entscheidende neunmonatige Abwärtstrend verlaufe inzwischen im 13.500er-Umfeld. (05.10.2022/ac/a/m)



