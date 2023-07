Der Dow Jones sei um -0,56%, der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,13% und der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,29% gefallen.



Nach einer starken Auftragsdynamik in HJ1 erhöhe der Maschinenbauer Sulzer seine Prognose für sein organisches Orderwachstum von bisher 3% bis 6% auf 10% bis 14% deutlich. In HJ1 hätten die Bestellungen um 24,1% auf CHF 1,99 Mrd. zugelegt.



Dagegen habe das ebenfalls aus der Schweiz stammende Spezialchemieunternehmen Clariant infolge des konjunkturellen Gegenwinds und des starken Schweizer Franken seine Prognose für 2023 gesenkt. Statt bisher rund CHF 5 Mrd. werde nun ein Umsatz zwischen CHF 4,55 Mrd. und CHF 4,65 Mrd. in Aussicht gestellt. Das EBITDA solle zwischen CHF 650 Mio. und CHF 700 Mio. auslaufen. Anstelle der bisher erwarteten leichten Verbesserung entspräche dies einem Rückgang zwischen 14,3% und 15,1%. Die Sparmaßnahmen würden verschärft.



Die Nachrichten der deutschen Produktion sowie des US-Arbeitsmarktes hätten zu einem Sprung des EUR/USD über die 1,09 Marke geführt. Der Hafen Mukran auf Rügen werde als Standort für ein Flüssiggas-Terminal in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen. Der Bundesrat habe am Freitag zugestimmt. Kurz zuvor habe bereits der Bundestag grünes Licht gegeben. (10.07.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der geringer als erwartet ausgefallene Stellenaufbau in den USA führte beim deutschen Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zu keinen Nachwehen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe den Handel im Plus (+0,48%) verlassen. Der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) sei um +1,15% gestiegen.