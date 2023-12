Die UBS werde für E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) optimistischer. Die Schweizer Großbank habe die Einschätzung von "neutral" auf "buy" und das Kursziel von 12 auf 14 Euro angehoben. J.P. Morgan habe das "overweight"-Rating für SAP (ISIN DE0007164600 / WKN 716460) bestätigt und das Kursziel von 138 auf 160 Euro erhöht. Für Rheinmetall (ISIN DE0007030009 / WKN 703000) sehe J.P. Morgan nun ein Kursziel von 420 Euro (bisher 370 Euro) und für Airbus (ISIN NL0000235190 / WKN 938914) von 200 Euro (bisher: 165 Euro).



Morgan Stanley habe das Kursziel für Ørsted (ISIN DK0060094928 / WKN A0NBLH) auf 500 Dänische Kronen angehoben und das "overweight"-Rating bestätigt. Pessimistischer werde Morgan Stanley hingegen bei Encavis (ISIN DE0006095003 / WKN 609500). Hier hätten die Analysten das Papier auf "underweight" abgestuft. Evercore ISI habe HP (ISIN US40434L1052 / WKN A142VP) auf "outperform" mit einem Kursziel von 40 Dollar hochgestuft.



Die US-Börsen hätten sich am Freitag freundlich präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe 0,4 Prozent auf 36.247,87 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,4 Prozent auf 4.604,37 Punkte zugelegt, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei 0,4 Prozent auf 16.084,69 Zähler gestiegen.



Schwache Konjunkturdaten hätten hingegen zum Wochenstart die Börsen in China belastet. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt zwar knapp in der Gewinnzone notiert, der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei hingegen 1,2 Prozent gefallen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe sich derweil stark gezeigt. Er habe 1,5 Prozent gewonnen. (11.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat die vergangene Woche mit einem Wochenplus von 2,2 Prozent und einem neuen Allzeithoch am Freitag abgeschlossen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Am Ende sei der deutsche Leitindex 0,8 Prozent im Plus bei 16.759,22 Zählern aus dem Handel gegangen. Und auch der Start in die neue Woche sehe freundlich aus. Der Broker IG taxiere den DAX gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsauftakt rund 0,1 Prozent höher auf 16.783 Punkte.