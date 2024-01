Auf der Terminseite sei es derweil am ersten Handelstag im neuen Jahr ruhig. Redcare Pharmay stehe im Fokus. Nach mehreren Verzögerungen sei es nun soweit: Das elektronische Rezept (E-Rezept) sei in Deutschland zum Jahreswechsel verpflichtend geworden. Vor allem Online-Arzneimittelversender wie Redcare Pharmacy (vormals SHOP APOTHEKE EUROPEwürden erhoffen sich von diesem Digitalisierungsschritt eine Belebung des Geschäfts).



Zudem stünden einige Analysteneinschätzungn im Blickfeld. JP Morgan setze Sartorius auf die "Positive catalyst watch"-Liste. Novo Nordisk bewerte JP Morgen ebenfalls weiterhin mit "overweight". Und auch Rheinmetall bewerte JP Morgan weiterhin mit "overweight". Berenberg belasse die Allianz-Aktie auf "buy". Die kanadische Bank RBC habe Amazon auf ihre Empfehlungsliste "Top 30 Global Ideas"-Liste für das erste Quartal 2024 gesetzt.



Unter Druck könnte hingegen die Aktie der Lufthansa stehen. Hier dürfte eine Verkaufsempfehlung der Citigroup belasten.



Triste Konjunkturdaten hätten am Dienstag die Stimmung an den chinesischen Börsen verhagelt. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen sei zuletzt um mehr als ein Prozent ins Minus gerutscht. Der Hang-Senk-Index in Hongkong habe sogar 1,7 Prozent verloren. In Japan dauere die Neujahrspause derweil noch an, hier sei nicht gehandelt worden.



"Der Aktionär" werde im Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten. (02.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat das vergangene Jahr mit einem Plus von gut 20 Prozent abschließen können, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch am letzten Handelstag sei ein kleines Plus von 0,3 Prozent auf 16.751,64 Punkte gelungen. Und auch der Start ins neue Jahr könnte positiv ausfallen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start beo 16.796 Zählern.Im Blickpunkt stehe zum Jahresstart auch der Bitcoin. Dieser habe erstmals seit April 2022 wieder über die Marke von 45.000 Dollar steigen können.